Fue tal la química que logró con el histórico delantero inglés que el ex Manchester United lo tentó para llevarlo al Derby County, equipo de la segunda división de Inglaterra, donde Rooney será jugador y técnico. “Rooney antes de irse me dijo que me quiere llevar al Derby County. Hoy me iría allá. Pero si me llama Boca, las puertas están siempre abiertas”, advirtió en una entrevista con Sector Bostero.