"Yo le dije 'Wayne, andá al área que yo me quedó en el rebote. Si hay una contra, yo corro para atrás'. Él me contestó: 'No, quedate vos ahí, yo me quedo acá porque el arquero fue al área'. Cuando la pelota sale (del área) lo veo corriendo y pensé 'p… madre', ¡ni siquiera yo lo creía! Cuando vi que se tiró al piso y recuperó la pelota, empecé a levantar la mano del otro lado, a gritar desesperado que estaba solo. Él hizo un segundo más, la adelantó y tiró el centro. No sé cómo hice para ganar de cabeza, ni sabía lo que hacía", contó el atacante de 24 años al programa "De una con Niembro" en AM 990.