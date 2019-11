El encuentro no fue nada sencillo para el cuadro italiano que para el minuto 90 estaba 1 a 1 y no lograba generar peligro en el arco contrario. Incluso, el entrenador había optado por sacar del terreno de juego a Cristiano Ronaldo para darle minutos a Paulo Dybala, cambio arriesgado que le terminó funcionando. Quien no fue reemplazado fue el otro argentino del equipo, Gonzalo Higuaín, quien completó una buena actuación y terminó siendo determinante.