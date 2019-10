“El gran favorito es River, por lo que muestra en cada partido; es lo que siento y lo que veo”, había vaticinado antes del duelo de ida, en el que la Banda se impuso 2-0 en el Monumental. Incluso advirtió que, de mantenerse en actividad, hubiese elegido a un futbolista rival para hacerle sentir el rigor, como sucede con el Conejito en la foto publicada. “Si yo, como lo hacía en mi época, me tocase enfrentar a este River, a los 10 segundos busco a Nacho Fernández. Hoy estaría concentrado, con mis botines, viendo la imagen de Nacho Fernández. A Pablo Aimar lo fui a buscar, lo mismo a Gallardo. Yo no era guapo, jugaba a lo que podía jugar. Yo buscaba que el rival no hiciera fiesta conmigo”, concluyó. Más allá del análisis, apeló a levantarles el ánimo a los hinchas con una publicación que también causó controversia.