En ese contexto, el cronista de TyC Sports dialogó con una pequeña niña, que se presentó como Zoe. “Soy hincha desde que nací”, aseguró. “¿Gracias a papá?”, le dijo el entrevistador. “No, a mamá”. aclaró el progenitor, abriendo una puerta peligrosa. Es que, de alguna manera, vendió con la aclaración que no erra hincha de River. “¿Vos no tenés nada que ver, no sos de River?”, fue interrogado. “No, no soy de River”, aceptó el papá.