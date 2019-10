“¡Pero no alentemos!”, lo interrumpió el conductor del envío Sebastián Vignolo. “No, no lo alentemos. Perdón, perdón. No, va a venir tranquilo ahí, la gente del vidrio le va a decir ‘miralo tranquilo, fijate que me parece que no fue’”, ironizó. Y, mientras lanzaba algunos comentarios fuera del micrófono, avisó: “Decí que este vidrio resiste...”.