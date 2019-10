En este sentido, la tarea arbitral no pasará inadvertida. La designación del brasileño Wilton Sampaio para que imparta justicia en el Alberto J Armando es otra de las preocupaciones del DT. “El árbitro no me gusta para nada. Cuando lo vi en la Copa América me dio la sensación de inseguridad”, explica Caruso; y argumenta: “En el partido de Argentina y Paraguay fue 7 veces al VAR para dar el penal, pero en el de Perú y Uruguay no fue ni una vez cuando le anuló los goles a los uruguayos”.