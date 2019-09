Esa avasallante intensidad diaria fue la razón por la cual, a los 4 años, Mary lo empezó a llevar al club Municipal de Córdoba y le exigió que eligiera un deporte. "Yo fui deportista toda la vida. Jugué al hóckey sobre césped hasta los 48 años. Quería que él y su hermano hicieran alguno, sí o sí", asevera mamá. De ella, aseguran, sacó Facu su pasión por el deporte. Marcelo eligió fútbol y Facundo prefirió el básquet. "El mayor se lo quiso llevar al fútbol, para ver si le gustaba. Facu arrancó, jugaba muy bien y en un momento me pidió seguir con los dos a la vez. Ahí me puse firme, le dije que los dos a la vez era imposible, que tenía que elegir porque prefería que hiciera uno bien y no dos, mal… Y él se quedó el básquet. Tendría 11 años, calculo. Eso sí, el entrenador de fútbol me quiso matar cuando dejó porque me decía que Facu era el mejor jugador que tenía de su edad", comenta.