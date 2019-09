Mario cuenta que ha hablado poco con su hijo durante el torneo. "Se cierra mucho, no le gusta, aunque ahora está un poco más abierto", relata. Pero, en una de esas pocas charlas, reconoce el vaticinio que tuvo Luis en la previa de la semifinal. "Hablamos antes del duelo Francia-USA y yo le dije 'juguemos un tiempo con cada uno' tratando de sacarle presión. Y me contestó que me quedara tranquilo, que le iban a ganar a cualquiera de los dos. Lo noté muy enchufado, creyendo mucho en el equipo. Me lo dijo hace tiempo y me lo ratificó al volver de Lima, que confiaba mucho en este equipo, que estaba para cosas importantes", admite. Mario, como buen ex jugador, también hace su análisis del equipo. "Están todos muy bien, hay una dinámica colectiva que empuja y hace que cualquiera que entre a la cancha cumpla su función. Además, a esta altura, me parece que tenemos que empezar a pensar que nuestros pibes también son de élite, quizás mejores que los franceses y los serbios. ¿Por qué no? Fijate Deck, Garino… Pato es un mini Chapu", tira, cerrando con otra ocurrente (y bastante acertada) comparación.