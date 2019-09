Un día, al ver que una enorme chance de triunfar se le escapaba, tomó el teléfono y no lo dudo. "Estoy cansado de que me traten de gordito bajito", fue la frase que esbozó sin titubear el ex Peñarol de Mar del Plata. Del otro lado de la línea estaba Paulo Maccari, quien develó esta inédita anécdota en diálogo con Infobae.