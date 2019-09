Fiel a su estilo, Pelusa habló de todo, con los sentimientos a flor de piel: "Pensé en muchas cosas hermosas, en mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar. Cuando salía a la cancha me pasó lo mismo, ahí me frenó alguien de arriba". Y hasta le tiró un guiño a Claudio Tapia, el presidente de la AFA, con el que tuvo algunas diferencias en el pasado.