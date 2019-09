La conferencia de prensa presentación de Diego Maradona al frente de Gimnasia La Plata fue la continuación de lo que representó el entrenamiento abierto en el Bosque ante más de 20.000 hinchas. El astro, de 58 años, se quebró no menos de tres veces por la emoción: en el inicio de la charla cuando se refirió a Claudio Paul Caniggia (quien lo llamó en la previa para apoyarlo) y cuando la hermana de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner le habló y le acercó un regalo. Fiel a su estilo, el Diez tocó varios temas, con los sentimientos a flor de piel: "Pensé en muchas cosas hermosas, en mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar. Cuando salía a la cancha me pasó lo mismo, ahí me frenó alguien de arriba".