"No es malo, es un gran boxeador, es fuerte, tiene juventud, pero todavía no lo chocaron con uno de su nivel. Me gustaría pelear contra él por el estilo que tiene. A la afición mexicana le gustaría ver la pelea", afirmó en diálogo con el programa radial Boxeo sin Censura (Radio Colonia) del hombre que es el máximo exponente del pugilismo argentino al ser consultado sobre el peleador azteca dueño del título OMB con un invicto de 33 años.