"Yo me enojaba con él porque no me dejaba ir a los bailes, a las jodas del barrio. Capaz me escapaba y me venía a buscar. Salía en la bicicleta y preguntaba: "¿Dónde está Brian?". Y arrancaba con "vamos a casa". Cuando me lo decía tres veces, me iba porque sino me cagaba a trompadas. A mí en ese momento me daba vergüenza, pero los pibes ya sabían: "Te viene a buscar tu viejo, andá tranquilo Boxi". Me iba resongando, pero después me puse a pensar y si él no venía a hacer eso, yo no hubiese llegado a donde estoy", reconoce.