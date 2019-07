"Dinamita" había peleado 35 días antes de su fatal presentación en la ciudad alemana de Hamburgo contra el local Artem Harutyunyan. Había perdido de manera unánime tras 10 rounds. Las tarjetas habían sido contundentes contra él: los jueces le dieron todos los asaltos por perdidos. Había una diferencia de categorías que él mismo se encargó de aclarar en sus redes sociales: "Recién bajo del ring. No se me dio la victoria, pero hicimos 10 rounds palo a palo. En tres categorías más, esta no es mi categoría. Pero vine y me la jugué".