La otra perlita que dejó su experiencia como pupilo de Diego fue durante el viaje desde Buenos Aires a La Feliz. "Ahí no había cámaras, no fue para vender humo y nunca lo supo nadie. El VIP del avión tenía ocho lugares y Maradona estaba sentado ahí con Palermo. Los menos conocidos íbamos atrás, al gallinero. Cuando paso por al lado me dice 'Flaco, vos medís dos metros, no podés ir atrás'. Se levantó y me dio su asiento. A mí, que si me decía de ir a Mar del Plata en bicicleta, iba igual. No hubo posibilidad de discutírselo. Yo viajé adelante con Palermo y él atrás. Él le daba prioridad al jugador", confesó.