¿Maradona está en condiciones de ocuparse de lo tangible y de lo inadvertido para que su enorme conocimiento y grandeza se transforme en liderazgo? Los mejores ayudantes de campo no son líderes de grupo hasta que no se independizan. Por ejemplo, Américo Rubén Gallego, Alejandro Sabella, Mostaza Merlo, Carlos Ischia… No será en su equipo de asistentes donde radique la raíz del éxito buscado por cuanto a mayor estatura del técnico menor importancia de sus ayudantes.