Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. El hombre que siempre se presentó como un maradoniano ortodoxo, reiteró en varias ocasiones que Diego siempre fue su ídolo. "Tuve el honor de jugar contra él dos veces en cancha de Vélez. Que el más grande de todos diga eso… no creo que sea así. A mí me hubiera encantado jugar con Maradona", aclaró el Gallego en una de sus entrevistas brindadas al programa De la cancha al living cuando estaba al frente del Pirata.