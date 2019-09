La tarde cae por los ventanales de la fría tarde, en medio de los parroquianos que saludan a Carlos como lo que es: parte de un lugar que ha hecho propio. "El problema es que Diego le empezó a dar bola a gente que no tendría que haber escuchado, que me ensuciaron. Nunca tuvo el coraje de venir de frente a preguntarme si tenía alguna duda de algo. Sobre todo por la relación que teníamos. Cuando asumí en Los Andes, el presidente del club me dijo que Maradona tenía las puertas abiertas para que viniera. Se lo comenté y me dijo que en principio no, que luego podía ser. En una entrevista me preguntaron sobre Guillermo Cóppola, a lo que respondí que en mi vestuario no entraba, que no tenía nada que hacer. Me lo había tenido que bancar en Racing por ser amigo de Maradona, pero ahora no. Entonces Diego se me puso en contra y declaró cualquier cosa. A partir de ahí, no nos hablamos más".