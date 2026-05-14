Instalar cargador para carro eléctrico en conjuntos residenciales en Colombia requiere autorización: estos son los requisitos

La instalación de estaciones de carga en edificios y conjuntos debe cumplir normas técnicas, aprobación de copropietarios y evaluaciones eléctricas- crédito Mapfre

La instalación de cargadores para carros eléctricos en conjuntos residenciales de Colombia sí está permitida, pero requiere cumplir una serie de condiciones técnicas y legales establecidas por las normas de propiedad horizontal y seguridad eléctrica.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en el país ha incrementado las solicitudes de conductores que buscan cargar sus automóviles directamente en sus hogares, especialmente dentro de edificios y conjuntos cerrados.

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Según información divulgada por Revista Semana, la implementación de estaciones de carga depende de requisitos contemplados en la Ley 675 de 2001 y otras disposiciones relacionadas con propiedad horizontal y seguridad energética.

Actualmente, muchos propietarios de vehículos eléctricos buscan evitar depender únicamente de estaciones públicas de carga y optan por instalar puntos privados dentro de sus parqueaderos residenciales.

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Muchos propietarios de vehículos eléctricos buscan evitar depender únicamente de estaciones públicas de carga y optan por instalar puntos privados dentro de sus parqueaderos residenciales (Freepik)

Sin embargo, el procedimiento no puede realizarse de manera unilateral por parte del residente.

La autorización debe ser aprobada por la asamblea de copropietarios del conjunto residencial

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La normativa colombiana establece que la instalación de cargadores eléctricos en edificios y conjuntos debe contar con autorización de la asamblea de copropietarios, por lo que la decisión no depende exclusivamente de la administración o del consejo de administración.

Además, las autoridades y expertos advierten que este tipo de instalaciones requieren evaluaciones técnicas para evitar riesgos relacionados con la red eléctrica del edificio.

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Entre los aspectos que deben analizarse se encuentran la capacidad energética del conjunto, el cumplimiento de normas de seguridad eléctrica y la prevención de posibles sobrecargas.

Los cargadores deben ser instalados únicamente por personal certificado en Colombia

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Las normas exigen que las estaciones de carga sean instaladas por técnicos autorizados y certificados, con el fin de garantizar que el sistema cumpla las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de equipos.

Las normas exigen que las estaciones de carga sean instaladas por técnicos autorizados y certificados, con el fin de garantizar que el sistema cumpla las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de equipos (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se debe validar que el diseño eléctrico del cargador sea compatible con la infraestructura energética del conjunto residencial.

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Antes de aprobar cualquier instalación, la copropiedad debe realizar un análisis técnico sobre el impacto que tendría el nuevo punto de carga dentro de la red del edificio.

Los conjuntos residenciales deben revisar si la infraestructura soporta el consumo adicional de energía

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Uno de los principales requisitos para aprobar este tipo de solicitudes es verificar que la red eléctrica tenga la capacidad suficiente para soportar el nuevo consumo energético sin generar riesgos para los demás residentes.

Las evaluaciones buscan prevenir sobrecargas, fallas eléctricas o afectaciones en las zonas comunes del edificio.

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La normativa también contempla que los puntos de carga sean instalados principalmente en parqueaderos privados con conexión individualizada.

El proceso comienza con una solicitud formal presentada por el propietario del vehículo eléctrico

Los conductores interesados deben presentar una petición oficial ante la administración del conjunto residencial, incluyendo información técnica relacionada con el cargador y el diseño eléctrico que se pretende instalar.

Dentro de la documentación también se deben incluir los certificados y validaciones correspondientes emitidos por personal autorizado.

FOTO DE ARCHIVO.Los conductores interesados deben presentar una petición oficial ante la administración del conjunto residencial, incluyendo información técnica relacionada con el cargador y el diseño eléctrico que se pretende instalar | REUTERS/Jim Vondruska

Posteriormente, la copropiedad analiza si el proyecto cumple los requisitos técnicos y legales antes de llevar la decisión a la asamblea de copropietarios.

Los costos de instalación y mantenimiento deben ser asumidos por el dueño del vehículo

Las normas establecen que el propietario del automóvil eléctrico es quien debe asumir todos los gastos relacionados con la implementación del cargador, incluyendo instalación, adecuaciones técnicas, mantenimiento y consumo de energía.

Esto significa que el conjunto residencial no tiene la obligación de financiar la infraestructura privada requerida para el funcionamiento del punto de carga.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Colombia ha comenzado a generar nuevos desafíos para las copropiedades, especialmente frente a la adaptación de redes eléctricas y la necesidad de reglamentar este tipo de solicitudes dentro de edificios y conjuntos.

La demanda de cargadores eléctricos aumenta mientras crece el mercado de vehículos eléctricos en Colombia

El interés por los carros eléctricos sigue creciendo en distintas ciudades del país, impulsado por beneficios como exenciones de pico y placa, menores costos de operación y apuestas por movilidad sostenible.

Sin embargo, expertos señalan que el desarrollo de infraestructura energética dentro de conjuntos residenciales será uno de los retos más importantes para acompañar la expansión de este tipo de vehículos en Colombia durante los próximos años.