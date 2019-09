"Hoy el club necesitaba un gesto de grandeza de mi parte. Quiero mucho a Gimnasia y no quería generar un choque, que me echen y demás. No iba a especular con eso por el contrato porque no soy así. Perdimos muchos partidos. Este momento era para que venga otra persona y tenga 15 días para trabajar", expresó Ortíz en diálogo con La Oral Deportiva, confirmando su salida.