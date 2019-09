Sin embargo, la situación abrió una puerta. A mitad de año, Nueva Chicago y Defensa y Justicia coquetearon con la posibilidad de sumar a Diego (58 años), pero no pasó de ahí. Gimnasia, en cambio, aceleró. Y el ex atacante estaba entusiasmado con el proyecto. En conclusión, si dentro de un mes algún club de la Superliga busca a Diego con un plan que lo movilice, es muy probable que vuelva a dirigir en el fútbol argentino, algo que no sucede desde 2010, cuando orientó al seleccionado nacional.