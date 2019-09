"Bati" sufre dolores crónicos en los tobillos desde que se retiró de la práctica deportiva: "Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar", contó en una entrevista con TyC Sports en 2014. Incluso, llegó a admitir que le pidió al doctor Roberto Avanzi que le "cortara las piernas" por el dolor. Finalmente, pudo disminuir las dolencias con un tratamiento que consistió en una fijación en el tobillo.