Uno de los que tomaron cartas en el asunto y salió a declarar, siempre con la impronta que lo caracteriza, fue Oscar Ruggeri. "Supongamos que yo soy un jugador de River, estamos llegando a la cancha y me dicen 'no juega Tevez y juega Soldano', me cago de la risa. Con respeto al pibe, eh. Me cago de la risa porque sé que el pibe no tiene historia, que se va a cambiar cagado y le va a costar agarrar la pelota. Me pasó cuando tenía 18 años", arrancó opinando el Cabezón dentro de un acalorado debate que se generó en el programa 90 Minutos, de Fox Sports.