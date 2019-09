— Hablás mucho de visualizar los objetivos…

— Hay que pensar en momentos reales y concretos. Imaginarse el contexto o una competencia, tus rivales, el lugar y el momento. Eso –por lo menos a mí– me ayudaba bastante. No digo que siempre me ha salido bien porque tuve muchos momentos de bajo nivel, pero en la mayoría de las ocasiones eso me hacía ya entrar a un lugar donde tenía que ir a competir un poco más tranquilo y no tan pasado de ansiedad, y de todas esas emociones que se viven previamente a un torneo que hay que controlar. El crecimiento no es algo que se da de un día para el otro. Además de tener una mentalidad ganadora, confianza y ganas se necesita perseverancia, responsabilidad y dedicación. Hace falta mucha práctica y mucha paciencia para crecer.