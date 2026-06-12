El blooper con una Copa del Mundo inflable en la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026

La segunda ceremonia inaugural de este Mundial 2026 tuvo escenario en Canadá en los minutos previos a la presentación del anfitrión ante Bosnia-Herzegovina por la primera jornada del Grupo B, pero el evento realizado en el Toronto Stadium entregó un blooper que generó repercusión en los medios locales e internacionales.

En los últimos segundos del dispositivo armado para deleitar a todo el mundo, las artistas Jessie Reyez y Elyanna interpretaron “Illuminate”, una de las canciones que forma parte del álbum oficial de la competencia, según consta en la página oficial de la FIFA. Y en el transcurso de esa presentación, ambas mujeres estaban alrededor de una esfera dorada, que descubría una Copa del Mundo en su armado. La figura quedó al descubierto cuando fue inflada, pero repentinamente cayó nuevamente en el cierre del show y terminó en su base.

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Esta situación fue objetada por ESPN, que cuestionó el hecho: “No pudieron desplegar la Copa del Mundo gigante”. Incluso, el crítico del Toronto Star, Joshua Chong, puso la lupa en este error: “Entre tanto playback y fallos en el decorado (¿qué pasaba con esa bola dorada que parecía un accesorio de alquiler mal inflado de una tienda de artículos para fiestas?), la verdad es que esperaba algo más”.

El momento que se infla la bola dorada que estaba en el centro del campo y queda formada la figura de la Copa del Mundo. Segundos después, se desvaneció (Crédito: Reuters/Claudia Greco)

En otra de sus opiniones, Chong criticó a una de las cantantes invitadas: “Creo que es bastante obvio que Alessia Cara está haciendo playback. Ni siquiera intentan disimularlo mientras interpreta Wild Things de su álbum debut Know-It-All, acompañada de marionetas de ballenas y osos polares”.

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“Ese ruidoso concierto previo al partido duró apenas 15 minutos. No esperaba un espectáculo al estilo de los Juegos Olímpicos, pero aun así me siento un poco decepcionado”, remató. Incluso, ESPN aseguró que hubo “fallas técnicas” y agregó: “Tuvo problemas y terminó por no ser la mejor ceremonia”. “El estadio no se llenó para ver el evento inicial”, fue una de las críticas al recinto, que empezó a quedarse sin tantos lugares vacíos más cerca del horario del comienzo del duelo. Según CBC Sports, asistieron un total de 43.002 personas sobre 45.000 lugares disponibles y quedó muy cerca del récord histórico en este escenario (44.828 espectadores).

Vale destacar que la ceremonia de este viernes estuvo producida por Balich Wonder Studio —empresa especializada en ceremonias de gran escala para eventos deportivos y culturales—, y puso a los pueblos indígenas no como telón de fondo sino como eje central del relato. Artistas de las Primeras Naciones -los pueblos indígenas que habitan el territorio canadiense desde miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos- ingresaron al campo con vestimentas ceremoniales que condensaban siglos de historia: tocados elaborados con plumas, pinturas faciales en rojo, blanco y negro, y tambores decorados con motivos ancestrales. La participación conjunta de artistas de distintas generaciones funcionó como un mensaje explícito sobre la continuidad viva de esas tradiciones y el lugar que los pueblos originarios ocupan en la identidad moderna del país.

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Acá ya se había bajado la bolada dorada nuevamente a la superficie del escenario (Crédito: Reuters/Claudia Greco)

La escenografía reforzó ese discurso con dos elementos de alto impacto visual. Una figura azul con forma de ballena recorrió parte del estadio en alusión a la relación de Canadá con sus océanos —el país posee una de las líneas costeras más extensas del mundo— y con las especies que los habitan. El otro gran elemento fue una gigantesca esfera dorada inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo, que actuó como punto focal de varias secuencias artísticas y como símbolo de unión entre las distintas culturas presentes en el recinto. Los colores rojo y blanco de la bandera canadiense impregnaron toda la producción: vestuarios, escenografía y efectos visuales crearon una atmósfera que recordó en cada momento la condición de anfitrión del país.

La dimensión musical de la ceremonia combinó el pop canadiense con una selección de artistas internacionales que reflejó la diversidad de las comunidades que componen el Canadá contemporáneo. Alessia Cara y Jessie Reyez representaron la cara más conocida de la música canadiense en el mundo, mientras que Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince completaron un cartel de alcance global. El actor y comediante Will Arnett, embajador oficial del torneo, tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida para los aficionados presentes en el recinto.

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La puesta en escena contrastó de forma deliberada con la ceremonia del día anterior en el Estadio Azteca de México, más espectacular en escala pero distinta en espíritu. Mientras la sede mexicana apostó por el despliegue monumental, Toronto eligió la profundidad simbólica: tambores ancestrales, una ballena azul como metáfora oceánica y una esfera dorada como eje articulador de una narrativa que presentó al fútbol como lenguaje universal capaz de convocar bajo un mismo techo a comunidades indígenas, europeas, asiáticas, africanas, latinoamericanas y de Medio Oriente.

El resumen del partido entre Canadá y Bosnia-Herzegovina en Toronto

Tras la ceremonia de apertura, que tuvo la participación de Michael Bublé, hubo un partido de fútbol que terminó en empate 1-1 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina en su debut por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026, en el Toronto Stadium. Los europeos abrieron el marcador a los 20 minutos con un cabezazo de Jovo Lukic tras un córner de Ivan Bašić desviado por Sead Kolasinac, y desde entonces Bosnia se replegó en su campo para sostener la ventaja ante un conjunto local que manejó la pelota sin encontrar fisuras en el bloque defensivo rival.

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En el segundo tiempo, el partido se abrió con chances para ambos lados: Nikola Vasilj y Kolasinac evitaron el empate canadiense, mientras que Ermedin Demirovic desperdició un mano a mano. La igualdad llegó a los 78 minutos, cuando Cyle Larin recibió un pase de Promise David, se sacó de encima a un defensor y definió de derecha desde la puerta del área. En la próxima fecha, Bosnia enfrentará a Suiza y Canadá a Qatar, ambos partidos el jueves 18 de junio.