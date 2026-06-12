Perú

Últimas nueve actas de Loreto: ¿alcanzan los votos de Yaquerana para que Roberto Sánchez supere a Keiko Fujimori?

Las actas pendientes permanecen bajo expectativa debido a la estrecha diferencia entre ambos candidatos, en una de las contiendas presidenciales más ajustadas de los últimos años

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Últimas nueve actas de Loreto llegarán para ser contabilizadas por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/ONPE/Agencia Andina)
Últimas nueve actas de Loreto llegarán para ser contabilizadas por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/ONPE/Agencia Andina)

El conteo oficial de la segunda vuelta presidencial está próximo a concluir con la llegada de las últimas nueve actas electorales pendientes del distrito de Yaquerana, en la provincia de Requena, región Loreto. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el traslado de estos documentos se retrasó debido a condiciones climáticas adversas registradas en la zona; sin embargo, estima que serán recibidos alrededor de las 8:00 p. m. de este jueves 12 de junio para su procesamiento y posterior contabilización dentro de los resultados oficiales.

Con el procesamiento nacional y del extranjero prácticamente culminado, la expectativa se concentra ahora en estos últimos votos. Actualmente, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, registra el 50,010% de los votos contabilizados y mantiene una ventaja de 3.616 votos sobre Roberto Sánchez, postulante de Juntos por el Perú.

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Gráfico de los resultados electorales mostrando a Keiko Fujimori con 50.010% y Roberto Sánchez Palomino con 49.990%, con el 98.295% de actas contabilizadas
Los resultados preliminares de la elección presidencial muestran a Keiko Fujimori con una ligera ventaja del 50.010% frente a Roberto Sánchez Palomino, quien obtiene el 49.990% de los votos. (ONPE)

¿Cuántos votos tienen las actas de Yaquerana?

Según la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), cada mesa de sufragio debe contar con un mínimo de 200 y un máximo de 300 ciudadanos hábiles para votar. En este contexto, las nueve actas pendientes del distrito de Yaquerana registran un total de 2.197 electores habilitados, según el portal de la ONPE.

Sin embargo, la cantidad de ciudadanos aptos para sufragar no equivale necesariamente al número de votos que finalmente serán contabilizados. El resultado dependerá de cuántas personas acudieron a las urnas, cuántos votos fueron válidos y cómo se distribuyeron entre los candidatos en competencia.

Por ello, solo el procesamiento oficial de las actas permitirá conocer con precisión el impacto de estos sufragios en el resultado nacional. No obstante, es posible realizar una aproximación tomando como referencia el comportamiento electoral registrado durante la primera vuelta presidencial.

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Según el portal de la ONPE, el distrito de Yaquerana registra un total de 2.197 votantes habilitados. (Foto: ONPE)
Según el portal de la ONPE, el distrito de Yaquerana registra un total de 2.197 votantes habilitados. (Foto: ONPE)

Primera vuelta en Yaquerana da referencia

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, en la primera vuelta electoral se emitieron 865 votos en Yaquerana de un total de 2.197 electores habilitados. Esto representó una participación ciudadana del 39,372%, mientras que el ausentismo alcanzó el 60,628%, equivalente a 1.332 personas que no acudieron a votar.

Asimismo, de los 865 votos emitidos, solo 472 fueron considerados válidos, es decir, el 54,57% del total. En contraste, se registraron 353 votos en blanco y 40 votos nulos.

En aquella elección, Keiko Fujimori fue la candidata más votada en el distrito al obtener 219 votos válidos. Estos resultados muestran un nivel de participación relativamente bajo y una importante proporción de votos que no fueron asignados a ninguna organización política.

Durante la primera vuelta electoral 2026, Keiko Fujimori obtuvo el 46.4% con un total de 219 votos. (Foto: ONPE)
Durante la primera vuelta electoral 2026, Keiko Fujimori obtuvo el 46.4% con un total de 219 votos. (Foto: ONPE)

¿Roberto Sánchez podría recuperar ventaja?

Si en la segunda vuelta presidencial se repitiera un escenario similar al observado en la primera vuelta, tanto en participación como en distribución de votos, el ingreso de las nueve actas de Yaquerana podría generar un incremento en la votación de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú.

Sin embargo, considerando que la diferencia actual entre ambos candidatos es de 3.616 votos a favor de Keiko Fujimori, un comportamiento electoral semejante al de la primera vuelta no sería suficiente para revertir el resultado parcial que muestra el conteo oficial.

Aun así, cualquier proyección tiene carácter referencial. El número definitivo de votos emitidos, la cantidad de sufragios válidos y la distribución final entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez solo podrán conocerse una vez que la ONPE procese y contabilice oficialmente las últimas nueve actas del distrito de Yaquerana.

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