Masacres dejan 75 víctimas en Honduras durante 2026, según Observatorio de la Violencia

Honduras registra 75 víctimas en homicidios múltiples durante los primeros meses de 2026. (FOTO: Proceso HN)

Los homicidios múltiples continúan siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en Honduras. De acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante los primeros meses de 2026 se han registrado 16 masacres que han dejado un saldo de 75 víctimas mortales.

La cifra refleja un incremento en comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron también 16 homicidios múltiples, pero con un total de 57 víctimas. Esto significa que durante el presente año se reportan 18 personas más fallecidas en este tipo de hechos violentos.

La directora del Observatorio de la Violencia, Migdonia Ayestas, explicó que si bien el número de masacres registradas es similar al del año pasado, el aumento en la cantidad de víctimas evidencia una mayor gravedad en los ataques perpetrados durante este año.

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Las autoridades mantienen investigaciones sobre varios homicidios múltiples ocurridos en diferentes regiones del país. (FOTO: Hondudiario)

Según los datos presentados por el organismo universitario, entre las 75 víctimas registradas en 2026 figuran ocho mujeres, lo que refleja que este tipo de hechos continúa afectando tanto a hombres como a mujeres en distintas regiones del país.

Ayestas señaló que la violencia sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y recordó que la inseguridad permanece entre los problemas que más inquietan a la población hondureña.

La especialista indicó que, además de los homicidios múltiples, Honduras continúa enfrentando altos niveles de violencia relacionados con diferentes causas externas de muerte. Entre ellas destacan los homicidios y los accidentes de tránsito, que se mantienen entre los principales factores de mortalidad en el país.

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El Observatorio de la Violencia advirtió que la mayoría de las masacres suelen ocurrir en barrios y comunidades densamente pobladas, muchas veces en espacios públicos donde existe una importante presencia de personas.

Esta situación provoca un fuerte impacto psicológico en la población, ya que genera temor e incertidumbre entre quienes viven o transitan por estas zonas.

El Observatorio de la Violencia reporta un aumento en el número de víctimas de masacres respecto al año pasado. (FOTO: Prensa Libre)

De acuerdo con el análisis realizado por Ayestas, uno de los principales efectos de estos hechos violentos es el incremento de la percepción de inseguridad. Cada nuevo ataque genera preocupación entre los ciudadanos, quienes sienten que podrían convertirse en víctimas de la violencia en cualquier momento.

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La directora del Observatorio enfatizó la importancia de fortalecer las investigaciones criminales para identificar a los responsables y evitar que estos hechos queden en la impunidad.

Asimismo, señaló que las acciones de prevención y combate a la criminalidad deben mantenerse de forma permanente para reducir los niveles de violencia que afectan a distintas comunidades hondureñas.

La preocupación por las masacres se ha intensificado en los últimos días tras varios hechos violentos registrados en diferentes zonas del país.

Los ataques armados en espacios públicos continúan generando preocupación entre la población. (FOTO: Hondudiario)

Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de San Manuel, departamento de Cortés, donde un ataque armado dentro de un restaurante dejó tres personas fallecidas y dos heridas.

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Este hecho se sumó a la lista de homicidios múltiples registrados durante el año y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del delito.

Pese a estos acontecimientos, las autoridades de seguridad sostienen que algunos indicadores reflejan una reducción en determinados delitos respecto al año anterior. Sin embargo, especialistas consideran que las masacres continúan teniendo un fuerte impacto social debido al elevado número de víctimas que dejan estos ataques.

El Observatorio de la Violencia reiteró que el seguimiento de estos hechos permite identificar tendencias y generar información que contribuya al diseño de políticas públicas orientadas a la prevención y reducción de la criminalidad.

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