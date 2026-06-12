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El método de la NFL que Ancelotti impuso en los entrenamientos de Brasil antes del debut en el Mundial

Un accesorio tomado del fútbol americano se volvió protagonista en la preparación del seleccionado brasileño en Nueva Jersey, de cara al duelo con Marruecos

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Los jugadores sumaron a las prácticas una pulsera especial que captó la atención de la prensa

Brasil debutará este sábado 13 de junio en el Mundial 2026 ante Marruecos en Nueva Jersey y, en medio de la expectativa por el estreno, un detalle se volvió tema de conversación en los entrenamientos: la selección verdeamarela incorporó a sus prácticas un dispositivo tecnológico inspirado en la NFL (National Football League).

Tal como se puede observar en videos que compartió la Confederación Brasileña de Fútbol, los futbolistas brasileños comenzaron a utilizar pulseras tácticas similares a las que emplean los mariscales de campo en el fútbol americano, como parte de la preparación dirigida por Carlo Ancelotti. El detalle es que las cámaras de los medios que pudieron entrar a una parte del entrenamiento no lograron ver a los jugadores con este implemento, pero el accesorio se terminó viralizando por fragmentos de los videos compartidos desde la cuenta oficial de la CBF.

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Se trata de unos accesorios que funcionan como guía rápida para memorizar jugadas ensayadas, posiciones defensivas y movimientos que define el cuerpo técnico. En su interior, los jugadores almacenan una especie de tarjetas con información de jugadas, lo que les facilita el repaso de indicaciones durante las prácticas.

La pulsera fue vista en los brazos de los defensores Marquinhos y Gabriel Magalhães -la dupla central titular- durante la última sesión. “Para simplificar la explicación a los jugadores, hemos preparado esto para que puedan encontrar la mejor posición para las jugadas a balón parado sin perder demasiado tiempo en explicaciones”, aclaró Ancelotti según replicó GloboEsporte. Según detalló este medio, el tema estuvo guiado por el entrenador asistente Francesco Mauri, responsable de las jugadas a balón parado ofensivas y defensivas de Brasil.

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El artefacto que Brasil sumó a sus entrenamientos de cara al Mundial
Gabriel Magalhães fue uno de los jugadores que utilizó la pulsera especial

Medios brasileños explicaron que el método, habitual en ligas deportivas de Estados Unidos, es conocido como “wrist coach”. En la NFL, este recurso ayuda a los jugadores a consultar rápidamente instrucciones sin necesidad de largas charlas en medio de los partidos.

En el caso de Brasil, la pulsera se usa únicamente en los entrenamientos y no en los encuentros oficiales. El objetivo es agilizar la asimilación táctica, sobre todo en jugadas a balón parado y movimientos defensivos, un aspecto que el cuerpo técnico considera prioritario para este Mundial.

En su última práctica, el Scratch completó una nueva jornada de trabajo bajo el calor de Morristown, en un ambiente distendido, con juegos y bromas entre los futbolistas y el staff técnico.

Neymar continuó entrenándose en el gimnasio, apartado del grupo, mientras sigue recuperándose de una lesión en el gemelo derecho. El delantero todavía no participó de prácticas en campo desde el inicio de la concentración, aunque la expectativa es que se reintegre al grupo durante la semana, como anticipó el propio Ancelotti.

“Neymar está trabajando. Estamos trabajando muy duro para que Neymar regrese lo antes posible. Creemos que las expectativas de que vuelva la semana que viene son muy altas. Es importante no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por su experiencia, por el ejemplo que puede dar a los jugadores que tenemos en este grupo”, expresó el propio Ancelotti en conferencia de prensa.

El artefacto que Brasil sumó a sus entrenamientos de cara al Mundial
Marquinhos también utilizó el accesorio en las prácticas

En busca de la sexta coronación mundialista, Brasil debutará en el Grupo C frente a Marruecos, que llega con dos bajas de peso confirmadas en las últimas horas. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) comunicó que Abdessamad Ezzalzouli y Nayef Aguerd quedan fuera de la lista definitiva por lesión.

El primero, mediocampista del Betis de España, sufrió una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, mientras que su compañero Aguerd, defensor del Olympique de Marsella, no logró recuperarse a tiempo. Sus lugares serán ocupados por Amin Sbai (extremo que milita en el Angers SCO de la Ligue 1) y Marwane Saadane (defensor central que juega en el Al-Fateh de Arabia Saudita), quienes ya venían entrenándose con el grupo.

El estado general del resto del plantel marroquí es bueno, según los reportes médicos difundidos por la federación. El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi inicia su participación en el torneo en busca de al menos repetir el histórico cuarto puesto obtenido en Qatar 2022.

El partido entre brasileños y marroquíes está programado para este sábado a las 19 (hora argentina), en el MetLife Stadium, en el área metropolitana de Nueva York.

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