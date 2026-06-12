El motivo detrás del “broche de leopardo” en los particulares trajes del seleccionado del Congo para arribar al Mundial

La vestimenta de República Democrática del Congo con el leopardo como símbolo nacional (@fecofadrc/Instagram)

El arribo de la selección de República Democrática del Congo a Estados Unidos desató un inesperado fenómeno en redes sociales. La delegación africana desembarcó en Houston con trajes negros decorados con estampado de leopardo y accesorios brillantes, lo que captó la atención de aficionados y comentaristas. El atuendo exhibido no solo resaltó por su originalidad, sino que marcó el inicio de una participación largamente esperada: el equipo vuelve a la máxima cita del fútbol mundial después de más de medio siglo.

La presentación visual del plantel respondió a una decisión deliberada de reforzar la identidad nacional y rendir homenaje a la historia futbolística del país. El leopardo, emblema tradicional del deporte y símbolo de liderazgo en la cultura congoleña, se transformó en protagonista gracias a la creatividad del estilista Alvin Jmak, quien acompañó al equipo en la travesía. En palabras del propio diseñador, la propuesta buscaba “crear una silueta inspirada en nuestra herencia, nuestra cultura y nuestra ambición colectiva”.

PUBLICIDAD

La delegación de RD del Congo disputa su primer Mundial tras 52 años de ausencia, cuando participó como Zaire en Alemania 1974 (@fecofadrc/Instagram)

La selección africana vivió una fase de preparación marcada por dificultades fuera de lo común. Antes de llegar a suelo estadounidense, la delegación cumplió con un estricto aislamiento de tres semanas en Bélgica, producto del brote de ébola que afectó a su país de origen. Esta cuarentena se estableció como requisito de las autoridades migratorias para permitir su ingreso y garantizar la seguridad sanitaria del torneo. La travesía empezó en París y culminó en Houston, donde el grupo se convirtió en noticia incluso antes de pisar el campo de juego.

El debut de República Democrática del Congo está programado para el 17 de junio ante Portugal. Posteriormente, enfrentará a Colombia en Guadalajara y concluirá la fase de grupos en Atlanta frente a Uzbekistán. Esta edición del Mundial representa un desafío histórico para el país, que solo había participado una vez en el certamen, en 1974, bajo el antiguo nombre de Zaire.

PUBLICIDAD

El plantel utilizó detalles de piedras brillantes, bandas distintivas y estampado animal print previo a su estreno ante Portugal (REUTERS/Phil Noble)

El impacto de la llegada de los Leopardos no se limitó a los seguidores del fútbol africano. El detalle más comentado de la vestimenta fue un broche con forma de leopardo, confeccionado con piedras brillantes y ubicado sobre el bolsillo de cada saco. Usuarios de diversas plataformas digitales destacaron este elemento como un guiño estético y cultural que refuerza la narrativa de orgullo nacional.

La colección diseñada para la ocasión buscó fusionar tradición y modernidad. El animal print de leopardo no solo evocó el apodo del equipo, sino que también remitió a la historia de la moda congoleña y al legado de la generación de 1974. “Concebida como un homenaje a los Leopardos de 1974 y al espíritu de la moda congoleña, esta creación celebra a quienes se atreven a soñar en grande y representan con orgullo a su nación”, señaló Alvin Jmak al presentar la propuesta en redes sociales.

PUBLICIDAD

La colección que vistió el conjunto africano remitió al apodo de los Leopardos y al legado de 1974 (Reuters/Maria Lysaker)

La elección de los materiales y los accesorios tampoco pasó inadvertida, cada integrante portó una banda distintiva y bolsos inspirados en piel de leopardo, reforzando la identidad visual del grupo. El diseñador explicó que la colección estaba pensada para “llevar la historia” de la República Democrática del Congo a la Copa Mundial de 2026, resaltando el vínculo entre pasado y presente y la aspiración de dejar una huella en el certamen. “La elegancia es una forma de llevar consigo la propia historia”, publicó. Y agregó: “Esta creación rinde tributo a quienes se atreven a soñar a lo grande y a enarbolar con orgullo los colores de una nación”.

El leopardo, como símbolo, ha ocupado un lugar central en la iconografía nacional durante décadas. Más allá de su presencia en escudos y uniformes, representa poder, coraje y la resiliencia de un pueblo que busca ser reconocido en el escenario global.

PUBLICIDAD