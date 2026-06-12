Paquetes Tren Maya para el verano 2026: precios, rutas y cómo reservar

La reducción aplica en todas las categorías. Las tarifas local y especial bajaron 20%, mientras que la nueva categoría “Turista México” —que agrupa a viajeros nacionales e internacionales en un solo precio— registra descuentos de hasta 30% frente a los valores anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Maya opera en el verano 2026 con una reducción de tarifas de hasta 30% en todas sus rutas del sureste mexicano, vigente hasta el 30 de junio de 2026, que además eliminó el sobrecargo que pagaban los viajeros extranjeros y equiparó sus precios con los de los nacionales.

El sistema conecta 34 estaciones a lo largo de 1 mil 554 kilómetros de vía en cinco estados y ha transportado a más de 2.3 millones de pasajeros desde su inauguración en diciembre de 2023.

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La reducción aplica en todas las categorías. Las tarifas local y especial bajaron 20%, mientras que la nueva categoría “Turista México” —que agrupa a viajeros nacionales e internacionales en un solo precio— registra descuentos de hasta 30% frente a los valores anteriores.

Los precios de boletos publicados en este artículo corresponden a la promoción vigente del 15 de abril al 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio las tarifas pueden cambiar. Se recomienda verificar los precios actualizados en el portal oficial antes de comprar.

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Precios de rutas principales hasta el 30 de junio

El sistema opera con tarifa dinámica desde marzo de 2025: comprar con anticipación permite acceder a los valores más bajos y las cifras pueden variar según fecha y disponibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los siguientes precios en clase turista son referencias documentadas para el periodo promocional. El sistema opera con tarifa dinámica desde marzo de 2025: comprar con anticipación permite acceder a los valores más bajos y las cifras pueden variar según fecha y disponibilidad.

Cancún – Tulum (1 hora 36 minutos)

Turista México: 245 pesos (USD 14)

Local: 187 pesos (USD 11)

Especial: 150 pesos (USD 9)

Cancún – Chichén Itzá (1 hora 30 minutos aprox.)

Turista México: 351 pesos (USD 20)

Local: 268 pesos (USD 15)

Especial: 214 pesos (USD 12)

Mérida – Cancún (3 horas 30 minutos aprox.)

Turista México: 547 pesos (USD 31)

Local: 417 pesos (USD 24)

Especial: 333 pesos (USD 19)

Mérida – Campeche (2 horas 20 minutos aprox.)

Turista México: 339 pesos (USD 20)

Local: 258 pesos (USD 15)

Especial: 207 pesos (USD 12)

Cancún – Chetumal

Turista México: 667 pesos (USD 38)

Local: 508 pesos (USD 29)

Especial: 406 pesos (USD 23)

Cancún – Palenque (10 horas aprox.)

Turista México: 1 mil 169 pesos (USD 67)

Local: 891 pesos (USD 51)

Especial: 712 pesos (USD 41)

La tarifa local aplica para residentes de los cinco estados de la ruta —Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo— con presentación de INE del estado correspondiente. La tarifa especial cubre a adultos mayores con INAPAM, maestros, estudiantes y personas con discapacidad.

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Clase Premier al precio de Turista, también hasta el 30 de junio

En la ruta Mérida–Cancún, el asiento Premier cuesta 547 pesos (USD 31) durante el periodo promocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la misma promoción, el Tren Maya ofrece asientos de clase Premier al precio de clase Turista. En la ruta Mérida–Cancún, el asiento Premier cuesta 547 pesos (USD 31) durante el periodo promocional. Antes de la reducción, ese mismo boleto tenía un precio de 1 mil 146 pesos para nacionales y 1 mil 541 pesos para extranjeros.

Esta equiparación no aplica descuentos adicionales para las categorías local o especial: quienes pertenecen a esos perfiles y eligen Premier pagan la tarifa “Turista México” de Premier, no la tarifa reducida de su categoría.

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Paquetes turísticos con precios diferenciados

Los precios son diferenciados según el itinerario, la duración y el nivel de hospedaje, por lo que no se publican tarifas fijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tren Maya ofrece una cartera de 25 paquetes turísticos con itinerarios armados que integran transporte, hospedaje, alimentación y entradas a zonas arqueológicas o sitios de interés. Las opciones se organizan por duración:

Portal del Sol — 2 días y 1 noche Caribe Azul — 2 días y 1 noche Gran Santuario Verde — 2 días y 1 noche Mar y Murallas — 2 días y 1 noche Legado Maya — 2 días y 1 noche Tesoro del Sureste — 2 días y 1 noche

Casa de los Itzáes — 3 días y 2 noches Encanto Colonial — 3 días y 2 noches Playas de la Rivera — 3 días y 2 noches

Mares y Lagunas — 4 días y 3 noches Ruta de las Maravillas — 4 días y 3 noches Alma Libre en el Caribe — 4 días y 3 noches Entre Lagunas y Leyendas — 4 días y 3 noches La Tierra del Jaguar — 4 días y 3 noches

Corazón del Mundo Maya — 5 días y 4 noches Raíces del Mayab — 5 días y 4 noches Corazón de los Antiguos — 5 días y 4 noches

Entre Pirámides y Palmeras — 6 días y 5 noches Un Tesoro Maya — 6 días y 5 noches Paraíso del Mayab — 6 días y 5 noches

Santuario Maya — 7 días y 6 noches

Encanto Caribeño — 8 días y 7 noches

Esencia Maya — 9 días y 8 noches

Espíritu Wanderlust — 11 días y 10 noches

El Gran Tour del Mundial — 13 días y 12 noches

Los precios no se publican en el portal: cada paquete requiere solicitud de cotización. El proceso incluye respuesta en menos de 24 horas y seguimiento hasta la confirmación de la reserva. Los canales oficiales para cotizar son:

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Portal institucional:

Correo: paquetesturisticos.tm@defensa.gob.mx

WhatsApp: 984 538 3667

Red de rutas y horarios

El trayecto completo de Palenque a Cancún dura aproximadamente 10 horas y 53 minutos, con salida desde Palenque a las 9:00 y desde Cancún Aeropuerto a las 9:30. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema opera de lunes a domingo, de 7:00 a 23:00 horas, con 20 servicios diarios que se ampliarán a 32 corridas antes de que concluya 2026, según anunció el director general Óscar David Lozano Águila en conferencia de prensa en marzo de 2026.

El trayecto completo de Palenque a Cancún dura aproximadamente 10 horas y 53 minutos, con salida desde Palenque a las 9:00 y desde Cancún Aeropuerto a las 9:30.

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La ruta Mérida Teya–Cancún tiene seis salidas diarias: 7:00, 9:18 y 10:45 de la mañana, y 13:05, 15:20 y 16:22 de la tarde, con un recorrido de poco más de tres horas y media y seis paradas intermedias.

Crecimiento en la demanda de viajeros internacionales

En los primeros dos meses de 2026 se vendieron 22 mil 821 boletos a turistas internacionales, un aumento de 41% frente al mismo periodo de 2025, según informó la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, en la conferencia matutina del 24 de abril de 2026. Durante Semana Santa, el sistema movilizó 10 mil pasajeros en solo dos días.

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Dónde comprar boletos

Los boletos se adquieren en cuatro canales:

En línea

App oficial: disponible en iOS y Android

Taquillas: en cualquiera de las 34 estaciones en operación

Puntos físicos de venta: Mérida: Calle 50, Carretera Mérida–Progreso, entre calles 25 y 27, colonia Cordemex Campeche: Plaza Galerías Cancún: Plaza Puerto Cancún, zona hotelera



Para consultas generales, el sistema dispone de atención telefónica al 55-95-58-62-92 y correo electrónico, con servicio las 24 horas los siete días de la semana.

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