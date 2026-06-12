“¿No han visto los partidos?”: la desafiante frase de Cristiano Ronaldo antes de viajar con Portugal al Mundial

Cristiano Ronaldo compartió detalles respecto a su estado físico previo al viaje de la selección de Portugal rumbo al Mundial (@Cristiano)

La selección de Portugal inicia su travesía hacia el Mundial 2026 con la mirada puesta en Estados Unidos. Cristiano Ronaldo, símbolo y capitán, habló ante la prensa antes de embarcar en Lisboa, transmitiendo un mensaje de confianza y expectativa, aunque evitando prometer triunfos anticipados. El futbolista, que representa a Al Nassr y suma ya 41 años, sostuvo que se siente en óptimas condiciones físicas y afronta la cita mundialista con “bastante alegría” y una cuota considerable de esperanza.

Antes de partir desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras, el delantero respondió tanto a los optimistas como a los escépticos sobre el papel de Portugal en el torneo. “Físicamente, estoy bien, ¿no han visto los partidos?”, replicó desafiante cuando le consultaron por su estado, dejando claro que su edad no es un obstáculo. En su sexto Mundial consecutivo, Ronaldo asume un papel central no solo como jugador, sino como referente de una generación que, según sus palabras, puede “dar mucha alegría al pueblo portugués”.

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El delantero también habló del desafío inminente y analizó el presente del conjunto portugués (@Cristiano)

Frente a los periodistas, el delantero de 41 años expresó: “Afrontamos el Mundial con bastante alegría, sabemos que el Mundial es siempre una competición especial, igual que la Eurocopa, y vamos con mucha esperanza. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has visto los partidos?”, fue la frase completa sobre su estado.

La aclaración sobre su estado físico se remonta a la lesión que sufrió en marzo durante la victoria 3-1 del Al Nassr ante el Al Fayha, en ese encuentro el delantero se retiró del campo de juego por molestias musculares en la parte posterior del muslo derecho y, tras los exámenes médicos, el club le diagnosticó una lesión muscular que lo obligó a atravesar un proceso de recuperación y tratamiento especializado.

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El delantero, no eludió las preguntas sobre el favoritismo de Portugal y la presión que acompaña a su generación. Cuando se le preguntó si su selección es candidata al título, prefirió la cautela: “Solo lo sabremos al final. Es una muy buena generación, pero hay factores que no podemos controlar, como los partidos, ganar o perder, eso es lo más importante. Creo que es una generación que le dará mucha alegría al pueblo portugués”.

Con relación al proceso de preparación, CR7 no ocultó el esfuerzo que supuso para todo el grupo. “Fue agotador, porque trabajamos duro”, reveló. Más allá de las victorias en los partidos previos, el capitán subrayó la importancia de lo que está por venir: “Las victorias se impusieron en los partidos, pero lo más importante es cuando empiece a rodar el balón el día 17, en el primer partido, y entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, es cuando veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores, soy muy optimista de que todo irá bien, lo importante es terminar primeros del grupo, luego será partido a partido, paso a paso, con calma, ganando confianza y encontrando el ritmo”.

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La selección de Portugal tendrá su estreno en el Mundial el 17 de junio frente a República Democrática del Congo (@Cristiano)

Cristiano también compartió detalles sobre la preparación de la selección. Calificó el proceso como “agotador” debido a la intensidad de los entrenamientos, pero aseguró que el esfuerzo invertido es una de las claves para llegar en forma al certamen. “Fue agotador, porque trabajamos duro”, comentó, dejando entrever que el grupo llega con el compromiso y la disciplina que exige una competencia de este calibre. Sin embargo, remarcó que el verdadero examen comenzará el día 17, cuando Portugal dispute su primer partido en territorio estadounidense.

En relación a la estrategia del equipo, el capitán explicó que la meta inmediata es terminar en la primera posición del grupo K, compuesto por Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El delantero insiste en que la clave será mantener la serenidad y la constancia, especialmente cuando las circunstancias sean adversas.

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A la expectativa por el rendimiento colectivo se suma el interés por los récords individuales. Cristiano Ronaldo llega a este Mundial como máximo goleador histórico y con la posibilidad de alcanzar una marca inédita: disputar su sexta Copa del Mundo. A la par, Lionel Messi y Guillermo Ochoa también sumarán seis participaciones, aunque el portugués podría destacarse aún más si logra convertir goles en cada edición que ha jugado, estableciendo un registro único.

El Mundial 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, se presenta como una oportunidad para que el capitán luso siga ampliando su leyenda. Con 41 años, Ronaldo encara la competencia con la ambición de acercarse a la cifra de 1.000 goles, una meta personal que lo mantiene motivado y en constante búsqueda de superación.

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