Cómo la contaminación climática triplicó en cincuenta años la frecuencia de las inundaciones costeras extremas

Un estudio internacional coordinado por la Universidad de Rutgers concluyó que el aumento del nivel del mar causado por el hombre es la principal causa de las inundaciones costeras extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento del nivel del mar causado por el hombre se consolidó como la principal causa del incremento de episodios de inundaciones costeras extremas en el mundo, según un estudio internacional coordinado por la Universidad de Rutgers.

Los resultados, publicados en la revista científica Science Advances, demuestran que el cambio climático de origen humano triplicó la frecuencia de estos eventos desde la década de 1970.

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Las actividades humanas que generan contaminación climática están impulsando un incremento continuo del nivel del mar, lo que origina un ascenso de los niveles extremos de agua. Este fenómeno eleva los riesgos para millones de personas que habitan en zonas costeras, al aumentar tanto la recurrencia como la gravedad de las inundaciones.

La investigación publicada en Science Advances determinó que el cambio climático de origen humano triplicó la frecuencia de los episodios de agua extrema desde la década de 1970 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio coordinado por la Universidad de Rutgers cuantifica el impacto humano en los extremos de nivel de agua registrados a escala global. El equipo de investigación empleó dos enfoques independientes: uno estimó cuánto del aumento del nivel del mar obedece al calentamiento oceánico y al deshielo generados por la acción humana, y el otro comparó observaciones actuales con modelos simulados en ausencia de contaminación climática.

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En ambos casos, las pruebas científicas apuntan a la huella humana como causa de los eventos más graves.

El impacto humano en las inundaciones costeras extremas

Los investigadores confirmaron que el cambio climático de origen humano explica aproximadamente el 58% de los días con niveles de agua extremos entre 2000 y 2018. Además, determinaron que, en promedio, el número de días que superan los umbrales críticos de inundación casi se triplicó respecto a los años 70.

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Las actividades humanas que generan contaminación climática impulsan un aumento continuo del nivel del mar y elevan la recurrencia y la gravedad de las inundaciones costeras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis se realizó a partir de datos recogidos por una red mundial de mareógrafos, lo que permitió detectar la influencia humana en el 97% de los sitios costeros evaluados. Esta concordancia entre metodologías refuerza la atribución directa de la responsabilidad humana en la intensificación de las inundaciones costeras.

La advertencia de los científicos y el riesgo para las comunidades

Frente a estos hallazgos, los autores advierten sobre la urgencia de actuar para reducir los riesgos crecientes. Robert Kopp, profesor distinguido y director del Megalopolitan Coastal Transformation Hub en la Universidad de Rutgers, afirmó que “el aumento del nivel del mar está volviendo tanto las inundaciones mareales como las inducidas por tormentas más frecuentes, extensas y costosas”. Según Kopp, el trabajo “permite precisar el papel humano en la generación de estos cambios”.

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Por su parte, Daniel Gilford, científico climático de la organización Climate Central y coautor del estudio, subrayó la dimensión generacional del problema: “Esto evidencia cómo hemos cargado los dados del clima no solo para nuestros hijos y nietos, sino para nosotros mismos”. Gilford remarcó la urgencia: “Los efectos del cambio climático causado por el hombre ya están aquí”.

Desafíos y adaptación frente al aumento del nivel del mar

Las investigaciones respaldadas por el consorcio MACH señalaron que el riesgo de inundación costera seguirá en aumento si no se reducen las emisiones y la contaminación climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Rutgers destacó que, en paralelo, un segundo estudio de la Universidad de Tulane publicado al mismo tiempo confirma la conexión directa entre el aumento del nivel del mar de origen humano y las inundaciones provocadas por tormentas.

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Las dos investigaciones, respaldadas por el consorcio MACH, constituyen pruebas de que los riesgos de inundación costera seguirán aumentando si no se reduce la contaminación climática.

MACH, financiado por la National Science Foundation y dirigido por Rutgers, trabaja en promover la resiliencia y la adaptación en regiones vulnerables al cambio del nivel del mar.

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Sus proyectos fomentan la colaboración entre científicos, responsables políticos y líderes comunitarios con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las comunidades costeras ante estos desafíos. El consorcio también apoya programas educativos y estrategias locales para enfrentar el impacto del aumento del nivel del mar.