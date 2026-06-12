Universitario hizo oficial el fichaje de Aixa Vigil para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Al equipo de sus amores”

Aixa Vigil es nueva voleibolista de Universitario. Crédito: Universitario vóley.

Tras semanas de incertidumbre y más dudas que certezas, Aixa Vigil se vestirá de ‘crema’ para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley. La punta nacional de 24 años integrará las filas de Universitario luego de destrabar su salida de la Universidad San Martín, donde mantenía un año de contrato restante.

La operación estuvo lejos de resolverse con facilidad. Desde que trascendió el interés de Universitario por incorporar a la seleccionada nacional, la Universidad San Martín mantuvo una postura firme al recordar que la voleibolista tenía un vínculo contractual vigente por una temporada más. Incluso cuando el entorno de Vigil hizo pública su intención de no continuar en la institución ‘santa’, la dirigencia del cuadro de Santa Anita insistió en que cualquier salida debía pasar por una negociación formal que respetara las condiciones establecidas en el contrato.

PUBLICIDAD

Durante varias semanas, las conversaciones atravesaron momentos de tensión e incluso parecieron estancarse. Universitario exploró distintas vías para concretar el fichaje, incluyendo gestiones para que la Federación Peruana de Vóley pudiera intervenir y facilitar un entendimiento entre las partes. Sin embargo, la posición de San Martín se mantuvo inalterable hasta que finalmente se alcanzó un acuerdo económico que permitió destrabar la desvinculación.

La publicación de Universitario que anticipó el fichaje de Aixa Vigil. Crédito: X Universitario.

La expectativa por el anuncio fue tal que Universitario decidió jugar con el suspenso en sus redes sociales. Minutos antes de oficializar la llegada de Vigil, el club publicó la imagen de una bebé vistiendo indumentaria crema, una pista que muchos aficionados interpretaron rápidamente como una referencia a la punta.

PUBLICIDAD

La publicación no solo anticipó el desenlace de las negociaciones, sino que también hizo eco del reconocido hinchaje de la jugadora por la institución estudiantil, sentimiento que ella misma expresó públicamente tras su salida de Alianza Lima hace dos temporadas. Con su incorporación, las ‘pumas’ suman una pieza de primer nivel en su objetivo de pelear el título de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.