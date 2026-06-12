Eduardo Valdés: “Cristina Kirchner es inocente y la condena fue para proscribirla”

Eduardo Valdés afirmó que Cristina Kirchner es inocente y sostuvo que la condena en la causa Vialidad buscó proscribirla de la competencia política

En una entrevista en Infobae al Regreso, Eduardo Valdés, diputado nacional por Unión por la Patria, expuso la estrategia opositora ante la continuidad de Manuel Adorni y defendió la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena.

Durante la conversación, Valdés planteó que “hay varios proyectos ya ahora, en estas horas, de pedido de moción de censura de Adorni, pero se lo ganó”, en referencia a las contradicciones en las declaraciones patrimoniales del jefe de Gabinete.

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Valdés apuntó contra Adorni y el oficialismo por las contradicciones patrimoniales

El legislador peronista sostuvo que Manuel Adorni “se ganó” la moción de censura por haber dado versiones opuestas sobre su patrimonio en el Congreso y en recientes declaraciones mediáticas. “Lo que ha dicho ayer o antes de ayer es inversamente a lo que él dijo hace 20 días en la Cámara de Diputados cuando fue a hacer el informe, donde manifestó que todos sus bienes están declarados”, argumentó Valdés, y subrayó la gravedad institucional de la situación: “La violación de las instituciones no son a un partido o al otro partido”.

Valdés cuestionó la imparcialidad del Poder Judicial y vinculó el fallo contra Cristina Kirchner con maniobras para excluirla electoralmente (Infobae en Vivo)

Valdés explicó que la solicitud de censura “no es que es el bloque de Unión por la Patria solamente”, y destacó: “Hoy me sorprendió que estaba Schiaretti entre los firmantes”. Consultado sobre si llegarían a los 129 votos necesarios, reconoció: “Eso te lo cuento el día ese, porque nosotros trabajamos, pero bueno, hay otros que operan”.

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El diputado también diferenció la posición del PRO, señalando que aunque “el PRO lo apoya”, la conducción del bloque—presidida por Ritondo—maneja sus propios tiempos: “A veces yo veo comunicados del PRO, mirá, te soy sincero, hace una semana hubo un comunicado del PRO, y Jorge Macri estaba en vivo en un canal de televisión, y dijo: ‘Cuando venía para acá me enteré de ese comunicado, pero me enteré por la radio del remis’”.

Debate sobre la ley de inocencia fiscal y el blanqueo: diferencias y riesgos

El panel abordó la discusión sobre la Ley de Inocencia Fiscal y los sucesivos blanqueos de capitales en la Argentina. Valdés sostuvo: “No me gusta la Ley de Inocencia Fiscal, pero no me parece que debe ser usada por personas políticamente expuestas”.

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El diputado de Unión por la Patria apoyó una moción de censura contra Manuel Adorni por contradicciones en sus declaraciones patrimoniales

En ese sentido, Valdés advirtió sobre el riesgo de que los blanqueos faciliten maniobras del narcotráfico: “Hoy contratan a los contadores para ver cómo los propios narcos generan lobbies para blanquear la plata mal habida”. Explicó que trabaja en una aclaratoria para excluir a personas políticamente expuestas de los beneficios del blanqueo.

Matías Barbería y Martín Tetaz detallaron que el borrador del Gobierno para modificar la ley busca ampliar el patrimonio máximo permitido y facilitar la exteriorización de fondos, pero, según Barbería, “no está esta aclaratoria, no en el borrador, que no es oficial, circula”.

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Valdés remarcó su postura: “Ha habido blanqueos en época de Cristina, en época de Néstor, en época de Macri. Ahora, es excesivo la Ley de Inocencia Fiscal, les digo la verdad, es excesivo”. Defendió la transparencia: “Yo soy de los que hace la declaración jurada, la que creo en los políticos, en la que uno cuando asume un cargo es políticamente puesto”.

Valdés advirtió que los blanqueos de capitales pueden facilitar maniobras del narcotráfico para blanquear dinero mal habido en la Argentina (Infobae en Vivo)

A un año de la condena a Cristina Kirchner: defensa, crítica a la justicia y fractura peronista

En el aniversario de la condena en la causa Vialidad, Valdés defendió enfáticamente la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner: “Nosotros sentimos que se han dado una serie de situaciones para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner”.

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El diputado reconstruyó el derrotero judicial de la ex presidenta, asegurando que “cuando Cristina va a casación penal, le tocan Hornos y Borinsky y Barroetaveña. Hornos y Borinsky, comprobado por acceso a la información pública, iban a jugar al pádel a Olivos con Mauricio Macri”.

Valdés cuestionó la imparcialidad de la Corte Suprema, recordando que la condena incluyó la inhabilitación absoluta: “Lo más grave de la condena a Cristina no son los siete años de prisión, son la inhabilitación absoluta para administrar”. Comparó la persecución judicial con la sufrida por Hipólito Yrigoyen, afirmando: “A Cristina, en el momento que más intención de votos tenía, le prohíben la inhabilitación absoluta”.

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Valdés reconoció una fractura en el peronismo sobre el lugar de Cristina Kirchner en la campaña tras la condena y la inhabilitación absoluta (AP)

El panel señaló la división interna en el peronismo sobre cómo manejar la situación judicial de la ex presidenta, una tensión que Valdés reconoció al afirmar: “Hay un sector del peronismo muy vinculado a la expresidenta que dice: Cristina libre tiene que ser un tema central de la campaña. Y hay otro sector que dice: de ninguna manera, la única forma en la que Cristina sea realmente liberada es que el peronismo llegue al poder”.

Hacia el cierre, Valdés reiteró: “Clamo la inocencia de las personas que conozco cómo viven y no tengo vergüenza. Yo sé que sería mucho más popular en esta audiencia que yo dijera lo contrario, pero quiero ser honesto, es lo que creo”.

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