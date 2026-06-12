Un diputado libertario habló del caso Adorni: “Solo pondría las manos en el fuego por el Presidente”

Lisandro Almirón dio una contundente respuesta ante la consulta sobre si le cree a Manuel Adorni

“¿Pondrías las manos en el fuego por Manuel Adorni?”, le preguntaron a Lisandro Almirón en el estudio de Radio Dos de Corrientes. “No. Las pondría por Javier Milei”, respondió el diputado nacional libertario. El diálogo se produjo este viernes por la mañana, a menos de 48 horas de que el jefe de Gabinete de Ministros presentara su declaración jurada. Esta acción, que buscaba descomprimir la tensión sobre su crecimiento patrimonial, tuvo el efecto inverso.

Almirón sostuvo luego que las decisiones que toma el Presidente “las lleva adelante con un equipo muy reducido”.

“En términos de resultados tiene mucho para exhibir. La fortaleza que ha tenido Javier es, frente a la opinión pública, poner los intereses de los argentinos por encima. A veces, obviando la agenda periodística”, acotó.

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Ante la consulta sobre si le cree a Adorni, el legislador contestó: “Es una pregunta que no me la tengo que hacer yo porque no tomo decisiones ejecutivas”.

Almirón apeló a la división de poderes entre Presidencia y el Congreso que integra para no opinar sobre qué debería pasar con el funcionario cuestionado. “No es mi responsabilidad. El Presidente es quien tiene que decidir”, señaló.

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Lisandro Almirón es un referente de La Libertad Avanza en Corrientes

“Por otro lado está la parte política. Es una determinación del Poder Ejecutivo. Es el jefe del Gabinete y goza de la confianza del Presidente. Esto me exime de evaluar esta etapa”, esgrimió.

Luego, aclaró que “para nada” le molesta o le incomoda hablar del tema. “Uno tiene que comprender que un gobierno está compuesto por un montón de funcionarios, de legisladores y de distintas partes del poder. Cada uno representa, de alguna manera, al gobierno nacional”.

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A renglón seguido, indicó que existe “una base de representación dada por la gente que te elige”.

“En este caso (el jefe de Gabinete) tiene una relación directa con el Ejecutivo. Uno puede hablar de lo que sabe, pero es difícil hacerlo de lo que se desconoce. Hay decisiones como esta (sostener a Adorni) que son puras y exclusivas del Presidente”, indicó.

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Con respecto a si la continuidad en el cargo del funcionario le causa daño al Gobierno, expresó: “Nosotros podemos hacer juicios de valor. Pero no tienen que ver con una decisión que se tome por mayoría o por la opinión de los legisladores o los medios. Son ejecutivas. Y si el jefe de Gabinete goza del respaldo del Presidente, nosotros tenemos que trabajar en consecuencia”.

Almirón resaltó que el único que puede tomar una decisión respecto de la continuidad de Adorni en el Gobierno es Javier Milei

Luego, recordó que Adorni “ha dado sus razones y explicaciones”.

“Ahora se ha presentado ante la Justicia y ARCA. Ese es el camino. La responsabilidad será del funcionario y del Presidente”, remarcó.

Cuando le consultaron si él sostendría a un funcionario en una situación como la que atraviesa Adorni, se escudó: “No puedo pensar por el Presidente”.

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“Desde el punto de vista institucional, hay que comprender que existen la división de poderes y las garantías constitucionales, como la presunción de inocencia. Invertir la carga de la prueba en este tipo de asuntos a veces trae complicaciones en las interpretaciones. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Yo debo cumplir con mi parte y el jefe de Gabinete con la suya”, consignó el diputado nacional.

Por otro lado, aseveró que el caso que complica a Adorni y al Gobierno desde hace meses no ha interferido en la agenda legislativa del oficialismo. “Por el momento, en el tratamiento de las leyes y en los despachos de comisión se separa bien la situación. Queda muy lejos de lo que se está haciendo en materia parlamentaria. Este tema, por ahora, no está en la agenda legislativa”, aseveró.

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Sin embargo, señaló que el conflicto abierto con el jefe de Gabinete “se materializa cuando hay que tocar temas puntuales y se lleva a la negociación por razones específicas”. Si la condición de tratar una ley tiene que ver con ‘Adorni sí o no’, es poner al Presidente en la mesa, porque es su decisión la continuidad o no de cada uno de sus funcionarios”. Esto, aseguró, no ha sucedido.

“No puedo tomar una posición frente a una situación que desconozco. El rol del jefe de Gabinete tiene mucha relevancia. Su presencia en la mesa política así lo marca. El Presidente entiende que el acompañamiento de Adorni es importante en esta etapa, aun con estas cuestiones instaladas en los medios. No tengo toda la información que tiene (Milei) y no puedo pensar por él”, expresó.

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Con respecto a los datos que presentó Adorni en su declaración jurada, el legislador indicó: “Se tendrá que evaluar en sede administrativa. Luego, en la procesal penal. Después, en la conciencia del Poder Ejecutivo, deberá tomarse la determinación de qué hacer con el funcionario”.

“Se ha dado algo que él anunció y que era esperado por todos: la presentación de su declaración jurada. Estará en manos de la Justicia resolver las cosas que hacen al expediente que tramita”, precisó.

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