"Sé que estamos expuestos a todas estas cosas, no fue una sacada de lengua, nunca lo salí a decir porque tampoco vi por qué aclararlo. Cuando defino, Montiel me choca, me doy vuelta y muerdo la lengua de rabia, de bronca. Como diciendo 'correte'. Cuando sacan la foto parece que estoy sacando la lengua", argumentó en una entrevista con Fox Sports desde Francia.