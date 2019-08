Una vez arribado a Buenos Aires, el ex Vélez se dirigió a un centro médico situado en Recoleta donde los estudios determinaron el grado de su lesión: desgarro en el sóleo derecho. "Fue en un lateral que me giro y cuando arranco siento el pinchazo. Ahí paré porque no podía correr. Pensé que era más grave porque no podía pisar y me dolía bastante, pero es el sóleo", confirmó ante los medios.