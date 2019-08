Carrizo tuvo palabras de agradecimiento para con el Pato Fillol, a quien empujó "en caliente" después de un empate con San Lorenzo en el torneo del descenso: "Si me lo cruzo le daré un abrazo y terminará ahí". En tanto, explicó que no fue a la final con Boca en Madrid porque no "le nació" como a otros compañeros y se refirió a su breve paso por la Selección: "Fue sorpresivo, no lo imaginaba tan pronto; no sé si lo disfruté como hubiera merecido".