"Tengo un grupo de representantes, que me encontré de chico con ellos, hace 15 años. Me ayudaron mucho. No me dieron nada fácil: ni un auto ni una casa, ni nada. Me dijeron que todo me lo tenía que ganar trabajando y mis cosas me las compré yo, mis inversiones las hice yo y ellos siempre me asesoraron. Creo que lo más importante hoy para un jugador que termina de subir a Primera no es darle un auto o darle un contrato millonario rápido. Creo que River hoy, por ejemplo, es modelo en eso porque tenemos coaching, psicólogos, mucha gente alrededor. Mismo una pensión para los más chicos que la necesitan".