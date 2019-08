La tercera y última parte cuenta con una anécdota del propio Diego Maradona cuando se retiró. El "Diez" tomó el "estímulo" que antes describió De Rossi para explicar por qué sintió que ya no había vuelta atrás para colgar los botines. "Vos hablaste del estímulo, yo cuando dejé el fútbol me pasé dos días llorando. Me iba a caminar solo, con un fastidio… Es duro, pero vos si te retirás en Boca, tenés el estímulo justo. Yo no lo tenía, a mí me venía a buscar el Paris Saint-Germain u otro equipo y no, no, ya está. Ya había jugado en Boca, no quería más. ¿A dónde iba a ir?".