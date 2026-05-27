El Salvador

La justicia salvadoreña procesa a hombre que golpeó e insultó a su expareja

Las autoridades judiciales trasladarán el expediente a un tribunal especializado en protección de derechos, mientras se investiga la conducta del imputado que provocó lesiones y daños, bajo normativa de violencia de género en El Salvador

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Vista trasera de un hombre con camiseta blanca y shorts blancos, con las manos esposadas a la espalda sobre un fondo oscuro.
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó detención provisional contra Douglas Antonio L. A. por violencia de género, lesiones y daños contra su expareja./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana decretó instrucción formal con detención provisional contra Douglas Antonio L. A., de 34 años, por delitos de expresiones de violencia contra las mujeres, lesiones y daños en perjuicio de su expareja, de 46 años.

El caso será conocido por el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana, instancia que concentra los procesos relacionados con violencia de género bajo el marco de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).

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Según la investigación, los hechos ocurrieron el 20 de enero de 2026 en una vivienda del distrito de Santa Ana. La víctima se encontraba acompañada de su hijo cuando recibió una llamada telefónica del imputado, con quien mantenía una relación finalizada debido a episodios previos de violencia. Poco después, Douglas Antonio L. A. llegó a la vivienda en aparente estado de ebriedad, reclamando objetos personales. Mientras la víctima buscaba los objetos, el imputado comenzó a insultarla y denigrarla, para luego agredirla físicamente.

Durante la agresión, el hijo de la víctima intervino en su defensa. En ese momento, el imputado intentó agredirlo y causó daños a una de las ventanas del vehículo en el que madre e hijo intentaron retirarse del lugar. Dos jóvenes que presenciaron la situación alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC), que capturó al agresor en flagrancia.

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El Instituto de Medicina Legal determinó que la víctima sufrió lesiones e inflamaciones en distintas partes del cuerpo, las cuales requerirán al menos siete días para sanar y afectarán sus actividades cotidianas durante ese período.

Marco legal y penas aplicables

Tres libros sobre un escritorio de madera. Dos están cerrados (granate y verde), y uno abierto con texto. Al fondo, la bandera de El Salvador difuminada.
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) establece penas de hasta 10 años de prisión en casos graves de violencia física y patrimonial. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, el Código Penal establece sanciones para los delitos de lesiones y daños, agravándose cuando se cometen en contexto de violencia de género. El artículo 158 del Código Penal sanciona las lesiones leves con prisión de seis meses a tres años, aumentando la pena si la víctima es mujer y el hecho se enmarca en violencia intrafamiliar. Por su parte, la LEIV contempla sanciones específicas para la violencia física, psicológica y patrimonial, así como para expresiones de violencia, con penas que pueden alcanzar los 10 años de prisión en casos graves.

La LEIV define la violencia física como cualquier acción que cause daño no accidental a la integridad física de la mujer. Además, tipifica la violencia patrimonial, que incluye la destrucción de bienes o pertenencias de la víctima. La ley también establece medidas de protección inmediatas, como la detención provisional del agresor, para garantizar la seguridad de la víctima mientras se desarrolla el proceso judicial.

El artículo 55 de la LEIV dispone que, cuando exista peligro para la integridad física o psicológica de la víctima, el juez podrá decretar la detención provisional del imputado, independientemente de la gravedad de la lesión. Asimismo, la ley obliga a las autoridades a actuar con diligencia y brindar atención integral a las víctimas.

Contexto y hechos recientes

Durante 2026, El Salvador ha registrado múltiples casos de violencia contra mujeres y feminicidios, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la aplicación de la LEIV y a priorizar la atención de estos delitos en los juzgados especializados. Según datos recientes del Observatorio de Violencia de Género, se han reportado más de 1,200 denuncias por agresiones físicas y psicológicas contra mujeres en el primer semestre del año, con un incremento en la cantidad de casos judicializados respecto al mismo período del año anterior.

Silueta de mujer con la palma de la mano derecha extendida hacia el frente, cubriendo parcialmente su rostro en una habitación oscura con un halo de luz de fondo.
En El Salvador, el artículo 158 del Código Penal agrava las sanciones por lesiones y violencia intrafamiliar cuando la víctima es mujer. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de los juzgados especializados y la actuación coordinada entre Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal han permitido una mayor respuesta institucional ante estos hechos. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil siguen señalando la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y protección, así como la aplicación efectiva de las sanciones contempladas en la ley.

La detención provisional de Douglas Antonio L. A. se enmarca en este contexto de endurecimiento de la respuesta estatal frente a la violencia de género, buscando garantizar la integridad de las víctimas y el acceso a la justicia bajo los principios establecidos en la legislación salvadoreña.

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