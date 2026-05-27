El delantero internacional con pasado en Argentina que Eduardo Coudet quiere como refuerzo de River Plate

El colombiano, en su último paso por Racing (@rogermartinez94 / Instagram)

La mente de Eduardo Coudet ya está enfocada en el segundo semestre de 2026, tras el parate que propone el Mundial. La idea del entrenador es que River Plate cuente con los refuerzos lo antes posible para acelerar los tiempos de adaptación mientras los ojos del planeta están posados en Estados Unidos, México y Canadá. En ese tren, ya trabaja codo a codo con Pablo Longoria, flamante director deportivo, en los nombres a apuntar. Y ya hubo un sondeo por un delantero internacional, con pasado en la Argentina y gran presente, aunque se quedó afuera de la Copa del Mundo.

Se trata de Roger Martínez, delantero colombiano de 31 años, quien tuvo exitosos pasos por Racing Club, Aldosivi y Ramón Santamarina de Tandil, además de haber sido tentado por Boca Juniors en el pasado. Ya hubo un llamado al entorno del atacante para saber sus condiciones. El punta milita en el Al Taawoun de la liga de Arabia Saudita, en la que acaba de consagrarse el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

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Sus números son sorprendentes: anotó 24 goles en 34 partidos en la temporada. 23 de ellos fueron en la Saudi Pro League: en la tabla de anotadores solo quedó detrás de Julián Quiñones, del Al Qadsiah, con 33; Ivan Toney, del Al Ahli, con 32, y Cristiano Ronaldo, con 28. Su contrato finaliza el 30 de junio, por lo que en Núñez pueden negociar directamente con el jugador y concentrar la inversión en su contrato.

Hace poco más de una semana, Martínez fue noticia porque se quedó afuera de la lista de Colombia para el Mundial 2026 y criticó al técnico Néstor Lorenzo en sus redes: “Increíble, el segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO. “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo. Rosca, más de lo mismo”.

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