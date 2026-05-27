El cambio climático podría hacer bacterias más resistentes a los antibióticos, según el primer análisis global

Un estudio internacional descubrió que mayores temperaturas y lluvias irregulares favorecen la expansión de genes de resistencia en bacterias como la salmonela (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad científica advirtió sobre los efectos del cambio climático en la salud global. Un estudio internacional reveló que la crisis climática impulsa un aumento en la resistencia a los antibióticos en todo el mundo. La investigación, publicada en la revista científica Lancet Planetary Health, conecta el ascenso de las temperaturas y las alteraciones en las lluvias con el incremento de genes resistentes en la bacteria salmonela, una de las infecciones bacterianas más comunes.

A partir del análisis de más de 480.000 muestras de salmonela recolectadas entre 1940 y 2023 en 139 países, el equipo de investigadores detectó una tendencia al alza en los genes vinculados a la resistencia a los antibióticos. Según el trabajo publicado, el aumento global alcanzó el 10% en el período examinado. Este fenómeno afecta a personas de todas las edades y regiones, y representa, según las estimaciones, más de un millón de muertes al año.

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Según lo informado por el periódico británico The Guardian, los científicos del Reino Unido, Francia, Australia, Suiza y China que lideraron el estudio indicaron que la elevación de las temperaturas y las variaciones en las precipitaciones alteran la abundancia y la diseminación de los genes resistentes. La investigación agregó que estos cambios ambientales modifican la estabilidad microbiana y favorecen la evolución de bacterias más resistentes en reservorios humanos, animales y ambientales.

Los factores que impulsan la resistencia

Infografía ilustra que investigadores detectaron un aumento del diez por ciento en genes resistentes a los antibióticos en salmonela, vinculado a cambios ambientales (Imagen ilustrativa Infobae)

El uso excesivo e indebido de antibióticos sigue siendo la causa principal de la resistencia, pero el informe señaló que la crisis climática potencia el problema. El aumento de las temperaturas y las lluvias irregulares pueden favorecer la supervivencia, mutación y diseminación de bacterias resistentes, lo que incrementa el intercambio de genes nocivos. Estudios previos habían sugerido esta relación, pero el trabajo publicado ahora ofrece la primera cuantificación global del fenómeno.

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El análisis reveló que el 82% de los países estudiados presentan un incremento de genes resistentes a la salmonela. Las regiones con mayor aumento vinculado a condiciones climáticas resultaron Oriente Medio, norte de África, sur de Asia y África subsahariana.

Los autores detallaron que el vínculo entre el clima y la resistencia es complejo: la cantidad de genes varía con la temperatura y la precipitación, y no sigue una línea recta. Esta complejidad sugiere que los cambios ambientales, lejos de ser uniformes, impactan de distintas formas según las condiciones locales.

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Modelos, datos y advertencias

Para comprender el fenómeno, los investigadores emplearon modelos que integran datos climáticos y genómicos. El estudio concluyó que la resistencia a los antibióticos no solo crece a medida que suben las temperaturas, sino que lo hace de manera no lineal. De acuerdo con la investigación, el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitación amplifican de forma no lineal la abundancia y la diseminación de genes de resistencia a los antimicrobianos en patógenos bacterianos como la salmonela.

Una representación visual de una bacteria de salmonela adherida a un tenedor metálico ilustra los peligros de la contaminación alimentaria y la importancia de la higiene en la preparación de comidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas y desafíos sanitarios

El informe recalcó la urgencia de integrar políticas ambientales y sanitarias para enfrentar el desafío. Los expertos proponen una mayor gestión de los antimicrobianos y una vigilancia reforzada bajo el enfoque “Una sola salud”, que considera la conexión entre salud humana, animal y ambiental. Según la publicación, la adhesión a los compromisos del Acuerdo de París podría reducir la futura carga de las bacterias resistentes.

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Los científicos subrayaron la importancia de considerar el clima en las estrategias globales. Recomiendan acciones urgentes, el uso responsable de los antibióticos y una mejor vigilancia epidemiológica. Según los investigadores, los resultados destacan que la combinación de esfuerzos para mitigar el cambio climático y un uso responsable de los antibióticos podría frenar eficazmente la propagación de genes de resistencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió anteriormente que la resistencia a los antibióticos figura entre las principales amenazas sanitarias. El nuevo informe refuerza estas advertencias y suma pruebas sobre el papel del entorno en la propagación de bacterias resistentes.

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