Es muy difícil describir lo que me hicieron sentir. Desde el primer momento me dieron cariño y con el tiempo ese cariño se transformó en amor. Quiero que sepan que cada vez entré a una cancha con la camiseta de Boca, jugué representándolos a ustedes. Trate de dejar el alma y el corazón en cada jugada como lo hubieran hecho cada uno de ustedes. Me llevo en mi alma para siempre el último "Uruguayo Uruguayo" de ayer, fue un momento que jamás olvidaré. La carrera del futbolista es corta y a veces uno toma decisiones pensando en el futuro y su familia. Pero hay algo que quiero que sepan, la vida nos hará reencontrarnos, nuestros caminos se van a volver a cruzar, estén seguros de eso. Llegué Carbonero, me voy de acá Carbonero y Bostero.