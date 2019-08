"De Rossi es un jugador ideal para Boca, es un tipo aguerrido, con dinámica e intensidad. En sus comienzos debe haber sido un Nández", lo definió Carlos Mayor, entrenador de Almagro, en diálogo con la Oral Deportiva. El ex defensor de Argentinos Juniors advirtió que no le hará seguimiento personal al romano. "Jugar contra Boca es una motivación extra. No voy a poner un tipo que le haga hombre a hombre a De Rossi, porque no tiene sentido", planteó.