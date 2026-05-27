“No como, no duermo, no doy más”: el dramático pedido de la madre de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba

Melisa Heredia lleva cuatro días sin noticias de su hija de 14 años, desaparecida en Córdoba desde el sábado por la noche, y enfrenta la angustia de saber que el único hombre que la vio con vida permanece detenido y en silencio ante la Justicia

“No como, no duermo, no doy más”, dijo Melisa Heredia ante las cámaras este miércoles, con la voz quebrada y los días acumulados encima. Su hija, Agostina Vega, de 14 años, lleva cuatro días desaparecida en la ciudad de Córdoba y el único hombre que la vio con vida después de que saliera de su casa permanece detenido y sin haber abierto la boca ante la Justicia.

La madre de Agostina habló durante el operativo de allanamiento que la policía provincial ejecutó en el barrio Cofico, en el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años señalado como el principal sospechoso del caso. Fue una conversación cargada de angustia, de datos y de un pedido directo al detenido: que diga dónde está su hija.

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“Él es la única persona que vio a mi hija y no hay rastros de ella”, afirmó Heredia en declaraciones a TN. La madre explicó que Barrelier era alguien de su círculo cercano, un amigo al que conocía desde hacía tres años y que había estado en reuniones con ella, con sus hijos y con otras personas en común. Esa confianza fue, según relató, lo que hizo posible que Agostina accediera a salir con él esa noche del sábado.

La reconstrucción que hizo Heredia ante las cámaras fue precisa. Agostina salió de su casa a las 22:30 del sábado. Tomó un remís que la llevó hasta la intersección de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en Cofico. Le dijo al remisero que iba a comprarle una sorpresa a su madre, acompañada por “el novio de mamá”, aunque Heredia aclaró que Barrelier no era su pareja. Fue el propio remisero quien luego se acercó a la familia y les contó lo que había visto: Agostina y Barrelier se alejaron juntos, conversando con normalidad. Desde las 22:30 de ese sábado, el teléfono de la menor no emitió señal.

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“Si no fuera por él, estaríamos en pampa y la via con todos”, dijo Heredia sobre el remisero, a quien le agradeció el testimonio que permitió orientar la investigación. Ese relato, junto con imágenes de al menos una cámara de seguridad del barrio que captó a los dos caminando juntos, puso a Barrelier en el centro de la causa.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, pidió al sospechoso detenido que revele el paradero de su hija, a quien no ve desde el sábado por la noche

Lo que Heredia no podía entender, y así lo expresó, era el motivo. “No sé qué se le cruzó por la cabeza, no tenemos problema con nada, ni siquiera con él”, señaló. Recordó que la primera madrugada tras la desaparición lo llamó y él le dijo que no había visto a Agostina.

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Días después cambió su versión: dijo que sí había estado con ella, pero que la había visto subirse a un auto rojo con un desconocido. La madre rechazó esa versión: “Él nunca va a dejar que mi hija suba al auto de un desconocido. Y si ese auto existiera, él conoce a esa persona”.

El abogado de la familia, presente durante la entrevista, pidió prudencia a los medios. “Tenemos un sospechoso, pero no sabemos si trabajaba solo, si trabajaba con una banda o por qué motivo se tomó esto”, advirtió. Confirmó que la Alerta Sofía ya fue activada luego de que la familia firmara el escrito el día anterior, aunque Heredia reconoció que la demora en activarla fue uno de los puntos que más la afectó. “Fui a hacer la denuncia a las cuatro de la mañana y me la tomaron a las diez”, recordó.

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La menor de 14 años salió de su casa en el barrio General Mosconi, tomó un remís y desde entonces su teléfono permanece apagado y sin señal

Sobre el allanamiento, Heredia fue contundente al desmentir versiones que circulaban en los medios: el domicilio donde trabajaba la policía era la casa real de Barrelier, donde vive con su mujer y su hija. “Yo he ido en varias oportunidades ahí”, afirmó. Señaló también que ese lugar era un punto de encuentro habitual de integrantes de la barra de Club Atlético Instituto, y que el propio Barrelier organizaba juntas allí, especialmente en días de partido.

Dos personas que habían declarado ante otro móvil de TN que ese no era su domicilio real fueron calificadas por Heredia como posibles familiares del sospechoso. “Están siendo cómplices de él también”, sostuvo.

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El operativo contó con la división de canes, el Comando de Acción Preventiva (CAP) y personal especializado en pericias judiciales. Los efectivos recorrieron cada sector de la propiedad de dos plantas. El fiscal de instrucción Raúl Garzón coordinó los procedimientos, que según el abogado de la familia incluyeron también trabajo en informática y geolocalización.

Heredia cerró su mensaje con palabras dirigidas a su hija: “Sé fuerte, mi amor. Aguanta un poco más que te vamos a encontrar. Todo Córdoba te está buscando”. Y luego, a la familia de Barrelier: “Le pido a esa mujer que se ponga una mano en el corazón y le diga a su hijo que entregue a mi hija, que diga dónde está”.

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Familiares y vecinos marchan por la aparición de Agostina Vega

Familiares, amigos y vecinos de Agostina se concentraron en Avenida Alem y Rancagua para marchar y reclamar su aparición con vida (Foto: Cadena3)

Mientras el allanamiento se desarrollaba en Cofico, familiares, amigos y vecinos de Agostina organizaron una marcha para este miércoles a las 17:30, con concentración en la esquina de Avenida Alem y Rancagua.

Desde allí, los manifestantes se desplazarán hacia Capdevila. “Pedimos por la aparición de Agostina e invitamos a todos a esta marcha”, expresaron los organizadores.

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El abuelo materno de la menor, Miguel Heredia, habló con esa emisora y describió la situación de la familia. “La mamá de Agostina está acá en su casa, está tomando algo porque ha andado todo el día, no come, no duerme, está destruida esperando que aparezca su hija”, declaró.

Sobre el estado de la investigación, el abuelo reconoció que la familia no contaba con novedades de la Fiscalía más allá de los allanamientos en curso.

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