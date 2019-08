Fabbiani: "La mayoría no quiere, ¿no Roberto? (un nuevo cruce por la Copa Libertadores). Es lo que me dijiste hace un rato fuera de micrófono. Igual, no cambia nada. El partido más importante lo ganamos nosotros. Es así".

Leto: "Pero a Belgrano no".

F: "Pero no era contra ustedes. Fijate, ahora entrás a la cancha del Real Madrid y dice 'River campeón'".

L: "¿Quién te dijo eso?"

F: "¡¿Cómo que no?! ¡Andá al museo! Ahí está el partido que ganó River".

L: "Ah, sólo está la foto de River. ¿Boca no existe, no?".

F: "Están pagando la cuota todavía. Imaginate, y está creciendo el dólar. Igual te respeto, Roberto".

L: "Sabés que el hincha de Boca quiere jugar de nuevo. El hincha de River, también".

F: "Pero yo gané el partido más importante".

L: "¿Eso lo marcás vos?".

F: " Yo no lo marco, lo marca la historia del fútbol".

L: "En la Copa Libertadores, hasta hace poco, no existía la posibilidad que una final de dos equipos del mismo país. Sabés lo que me dijeron unos amigos de River. 'Nunca más va a haber un Superclásico en una final'. Y ahora pega en el palo. Es la semi. ¿Pero si Boca gana no puede festejar? ¿Tiene que seguir escuchando que el partido de Madrid fue más importante?".

F: "Eso no tapa nada".

L: "¿El descenso se tapa?".

F: "Estas hablando de cosas diferentes. Vos estás metiendo a un tercero. Yo te digo que les ganamos el partido más importante de la historia. Eso no se puede negar".

L: "Está bien, ¿cuántas Copas ganó Boca?".

F: " No sé, pero yo te la gané a vos. Vos no sé. Todas por penales, ¿a quién más?".

L: "Ah, ¿los penales no valen? Entonces no festejés la clasificación con Cruzeiro. Si querés discutir, no tengo problemas. Te debato hasta morir. El único grande que no se fue al descenso es Boca".

F: "Pero perdiste el más importante de la historia".

L: "Decime quién es el más importante de la Argentina".

F: "River, por historia. Boca es conocido desde el 98".

L: "Y River desde el 2014. Hizo una película que habla de estos cinco años, nada más. No te enojes. Te debato a morir. Boca le ganó mil campeonatos a River sobre el final de los torneos".

F: "Pero no la Libertadores la ganó river. Ya está, hay que esperar. Y ahora la semifinal no valdría lo mismo porque no te da un título. Ya está. Jugamos donde vos quisiste, el día que quisiste".

L: "Al revés, Boca no quería jugar".

F: "Quería ir al escritorio. Fueron al escritorio".

L: "¿Y ustedes no fueron al escritorio?".

F: "Pero lo que pasó aquella vez fue adentro de la cancha. Decime, dónde está la Copa. En la cancha de River, ya está".

L: "Seis Copas tiene Boca. River, cuatro. ¿Cuántos campeonatos del mundo tiene River? ¿Qué más querés que te diga?.

F: "Me escuchás. ¿Cuál es la Copa más importante que se jugó".

L: "También hubo una final en el Nacional 1976".

F: "En el 76 yo no existía".

L: "Antes me hablabas de la historia. Ahora te hablo de la historia y me decís que no porque no habías nacido. ¿Cuándo naciste?".

F: "En el 83".

L: "Ah, el fútbol existe desde el 83 en adelante. Entonces, Labruna no existe…".

F: "Yo no lo vi jugar. Lo conozco, sí, pero no lo vi. Sí te puedo comparar la cancha, y ya está. Dejen de mentir que tiembla. Cuando llueve se inunda todo…".