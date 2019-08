A Cruyff le alcanzaron 6 minutos de juego para poner sobre la mesa sus credenciales escapando en soledad y picando la pelota ante la salida de "Pepé" Santoro para el gol. Pero sólo duraría 20 minutos más en cancha: "Le estoy por dar la pelota a Pepé… Me doy vuelta, agarr la pelota y cuando giro para dársela veo una camiseta blanca que me pasa a toda velocidad y me lleva la pelota. ¡Fium! Se me iba al arco. Entonces le tiro, y cuando le tiro le pego por acá (se señala el muslo). Cuando cae, cae contra la chapa. Yo no lo había visto, te digo la verdad. Ni sabía quién era. Cuando se levantó y vi que era Cruyff pensé "qué cagada hice acá". Pero ni me amonestaron. En esa época no eran de sacar muchas tarjetas, pero si le pegabas al mejor de ellos…".