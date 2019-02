También su legado dejó presentes los excesos de velocidad, las fiestas, el alcohol y la controversia con las drogas. Los problemas lo persiguieron; no quiso o no supo esquivarlos. En 1997, todo explotó: en el análisis de orina que le realizaron encontraron muestras de cocaína. Recibió una dura sanción de dos años sin poder jugar. Cambió sus números telefónicos, se recluyó en su barrio caleño y se hundió en una profunda depresión solo acompañado por su recién nacida hija Lady Daiana. Su abogado, Fernando Burlando, debía comunicarse con él por intermedio del representante. "Él no es técnicamente un consumidor habitual, sino un experimentador", explicó el letrado en declaraciones de aquel año que también expresó ante el juez. "Alveiro es un consumidor casual. No es drogadicto. Es más, lo puedo demostrar: jugó en Colombia, España, México, Ecuador, Brasil y Argentina. Siempre salió negativo en las pruebas. Entonces, no se puede decir que es drogadicto un jugador que lleva 10 años en primera división", reforzó la idea su representante Vázquez en una nota con El Tiempo de Colombia.